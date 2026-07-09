Снятым ради хайпа антисоциальным роликом в Великих Луках заинтересовалась полиция

С молодыми людьми, снявшими ролик с антисоциальным поведением, в Великих Луках провели профилактическую беседу, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных медиаресурсов сотрудники УМВД России по Псковской области выявили видеозапись, на которой запечатлено антисоциальное поведение жителя города Великих Лук. Сотрудники полиции организовали проверку.

Личности участников видеоролика установили: молодые люди претензий друг к другу не имеют, производимый ими контент является постановочным для привлечения внимания к своему аккаунту в социальных медиа.

С молодыми людьми провели профилактическую беседу, а также разъяснили, что в случае причинения травм (даже по неосторожности) их могут привлечь к установленной законом ответственности.