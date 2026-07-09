Способы снизить риск заражения кишечной инфекцией назвали псковичам

Как снизить риск заражения кишечной инфекцией и не испортить летний отпуск, напомнили псковичам в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Изображение: управление Роспотребнадзора по Псковской области

«Один неудачный перекус или глоток небезопасной воды может испортить долгожданный отпуск», — комментируют в ведомстве.

Чтобы снизить риск кишечных инфекций, следует соблюдать простые правила. Необходимо всегда мыть руки перед едой, после посещения туалета и регулярно в течение дня. Также стоит следить за тем, чтобы пить только безопасную воду: бутилированную или кипяченую из индивидуальной емкости.

Следует тщательно мыть овощи, фрукты и ягоды перед едой и не покупать продукты в местах несанкционированной торговли. Также нужно соблюдать условия хранения скоропортящихся продуктов.

При появлении таких симптомов, как тошнота, рвота, диарея или повышение температуры, необходимо обратиться за медицинской помощью.