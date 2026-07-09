«PRO ПРАВО»: Взыскание алиментов как мера соблюдения прав ребенка

Слушайте на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «PRO-ПРАВО».

С 6 по 12 июля проходит Всероссийская неделя правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи. Мероприятие приурочено ко Дню семьи, любви и верности, который отмечался 8 июля. В связи с этим в рамках сегодняшнего выпуска ведущая - адвокат Псковской коллегии адвокатов «Правовой Альянс», член Ассоциации юристов России Анна Соколова – заострит внимание на злободневной теме «Взыскание алиментов как мера соблюдения прав ребенка».