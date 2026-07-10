Уполномоченные по правам человека в СЗФО почтили память партизан на «Кургане Дружбы»

В завершающий день программы официального визита региональные уполномоченные по правам человека Северо-Запада России Михаил Шилов (Мурманская область), Дмитрий Егоров (Республика Карелия), Владимир Матвеев (Вологодская область), Дмитрий Шахов (Псковская область), Владимир Никитин (Калининградская область) и Светлана Агапитова (Санкт-Петербург) посетили мемориальный комплекс «Курган Дружбы» в Себежском муниципальном округе, сообщил Псковской Ленте Новостей псковский омбудсмен.

Фото здесь и далее: Дмитрий Шахов

«Мемориал «Курган Дружбы» на стыке границ трёх государств был воздвигнут в 1959 году в честь боевого братства партизан. Сегодня это место притягивает не только тех, кто помнит годы Великой Отечественной войны, но и сотни молодых людей. Торжественные митинги, возложение цветов, праздничный концерт и ремесленная ярмарка создали по-настоящему тёплую атмосферу единения», - отметил Дмитрий Шахов.

В этот день, который в соответствии с областным законом является памятной датой — Днем партизанской славы в Псковской области, — у мемориального комплекса «Курган Дружбы» прошло одно из самых значимых международных патриотических событий лета 2026 года – 67-я встреча ветеранов и участников партизанского движения России, Беларуси и Латвии. В этом году принимающей стороной выступила Республика Беларусь, поэтому гостей встречали белорусским караваем — символом памяти, единения и братства.

По многолетней традиции у памятников комсомольцам деревни Прошки на белорусской стороне и партизанке Марии Пынто на российской территории региональные уполномоченные по правам человека Северо-Запада России приняли участие в церемонии возложения гирлянд воинской славы и цветов.

Вместе со всеми участниками мероприятия они почтили минутой молчания память каждого, кто не вернулся с боевого задания и был зверски замучен фашистами в годы Великой Отечественной войны.

А затем все вместе исполнили ставшую для многих родной песню «Катюша».

После этого гости переместились к главной сцене, где состоялся праздничный концерт.

Кульминацией праздника стало зажжение Костра Дружбы и встреча с участниками молодёжного образовательно-патриотического лагеря «Курган», который не первый год объединяет представителей молодого поколения соседних государств.

После торжественного мероприятия уполномоченные по правам человека в СЗФО приняли участие в возложении цветов у монумента «Знамя Победы», который был открыт 30 апреля 2022 года в поселке Идрица Себежского округа. Автор композиции — российский скульптор-монументалист и архитектор Денис Стритович.

Региональные омбудсмены минутой молчания почтили память участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, а также всех мирных граждан, кто погиб от рук немецко-фашистских захватчиков на оккупированных территориях Советского Союза в годы этой войны.

История Знамени Победы, рассказал коллегам Дмитрий Шахов, связана с Псковской землей не случайно. В годы Великой Отечественной войны крупный железнодорожный узел Идрица был освобожден от немецко-фашистских захватчиков в полдень 12 июля 1944 года в ходе кровопролитных боев. После этого восемь дивизий получили наименование «Идрицкая». 25 июля 1944 года новость о присвоении наименования застала 150-ю мотострелковую дивизию во время боев в Латвии. В ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года военнослужащие этого соединения Красной Армии водрузили штурмовое знамя на крыше Рейхстага в Берлине, что означало полный разгром врага.

Знамя Победы является официальным символом Победы советского народа и его вооруженных сил над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и государственной реликвией России. По инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова 30 апреля внесено в список региональных памятных дат, обратил внимание коллег Дмитрий Шахов.

После официального визита многие региональные уполномоченные по правам человека дали свою оценку реализации и обеспечения прав граждан на историческую память и действий, которые предпринимают органы власти Псковской области по защите исторической памяти.

«Мы за три дня официальной программы пребывания на Псковской земле, которая была подготовлена нашим коллегой Дмитрием Шаховым совместно с органами государственной власти, увидели своими глазами, как жители Псковской области, органы исполнительной власти под руководством губернатора Михаила Ведерникова, органы местного самоуправления и региональное Законодательное Собрание трепетно относятся к сохранению исторической памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны, и что делают для сохранения исторической правды о тех уже для молодого поколения нашей страны, может уже и далёких событиях. Хочу отметить прекрасную экспозицию музея, которая наполнена историческими подлинными документами, которые безоговорочно подтверждают варварский, человеконенавистнический характер политического режима нацистской Германии во главе с Гитлером и его приспешниками. Этот тот режим, который попытался не только уничтожить нашу страну, но и уничтожить её жителей, поскольку значительное большинство граждан СССР не соответствовали арийским стандартам, они были низшей расой, следовательно, подлежали уничтожению. И только благодаря Победе наших отцов и дедов в мае 1945 года мы живем на нашей земле. Этого забывать никогда нельзя. И что такое нацистские и фашистские режимы, которые были рождены в цивилизованной Европе в первой половине ХХ века, тоже нельзя забывать никогда», - считает уполномоченный по правам человека Карелии Дмитрий Егоров.

«В целом поездка была информативна и познавательна. Мы впервые на нашем Корсовете обсуждали конституционные права граждан, связанные с исторической памятью и защитой исторической правды о событиях Великой Отечественной войны. Ранее даже на всероссийском совете такие темы не обсуждались, но, видимо, пришло время. За такую инициативу и заседание в Пскове отдельное спасибо нашему коллеге Дмитрию Шахову. Вся программа на Псковской земле была интересна и полезна для нас, особенно опыт органов власти Псковской области по сохранению и защите исторической памяти и правды. Мы были восхищены новейшим мемориалом, посвященным «Знамени Победы», созданным по инициативе псковского губернатора Михаила Ведерникова», — отметили Владимир Никитин и Михаил Шилов.

«Псков нас очаровал. Программа Корсовета вызвала неподдельный интерес, тем более тема о новых конституционных правах наших граждан на историческую память и защиту исторической правды в нашем сообществе обсуждается впервые. По итогам Корсовета для себя определили конкретные направления работы уполномоченных по правам человека по защите исторической правды. Мы обязательно ещё собираемся приехать в Псков, но уже с нашими детьми, чтобы показать им как памятники и мемориалы, посвященные Великой Отечественной войне, так и древние памятники русской истории, которых на Псковской земле много», — такое мнение высказали региональные уполномоченные по правам человека из Республики Коми Вера Железцова и Екатерина Жданова из Ненецкого автономного округа.

Уполномоченный по правам человека Вологодской области Владимир Матвеев так прокомментировал подготовку и трехдневную работу Координационного Совета: