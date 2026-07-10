Уполномоченные по правам человека в СЗФО почтили память партизан на «Кургане Дружбы»

В завершающий день программы официального визита региональные уполномоченные по правам человека Северо-Запада России Михаил Шилов (Мурманская область), Дмитрий Егоров (Республика Карелия), Владимир Матвеев (Вологодская область), Дмитрий Шахов (Псковская область), Владимир Никитин (Калининградская область) и Светлана Агапитова (Санкт-Петербург) посетили мемориальный комплекс «Курган Дружбы» в Себежском муниципальном округе, сообщил Псковской Ленте Новостей псковский омбудсмен.
Фото здесь и далее: Дмитрий Шахов
В этот день, который в соответствии с областным законом является памятной датой — Днем партизанской славы в Псковской области, — у мемориального комплекса «Курган Дружбы» прошло одно из самых значимых международных патриотических событий лета 2026 года – 67-я встреча ветеранов и участников партизанского движения России, Беларуси и Латвии. В этом году принимающей стороной выступила Республика Беларусь, поэтому гостей встречали белорусским караваем — символом памяти, единения и братства.
По многолетней традиции у памятников комсомольцам деревни Прошки на белорусской стороне и партизанке Марии Пынто на российской территории региональные уполномоченные по правам человека Северо-Запада России приняли участие в церемонии возложения гирлянд воинской славы и цветов.
Вместе со всеми участниками мероприятия они почтили минутой молчания память каждого, кто не вернулся с боевого задания и был зверски замучен фашистами в годы Великой Отечественной войны.
А затем все вместе исполнили ставшую для многих родной песню «Катюша».
После этого гости переместились к главной сцене, где состоялся праздничный концерт.
Кульминацией праздника стало зажжение Костра Дружбы и встреча с участниками молодёжного образовательно-патриотического лагеря «Курган», который не первый год объединяет представителей молодого поколения соседних государств.
После торжественного мероприятия уполномоченные по правам человека в СЗФО приняли участие в возложении цветов у монумента «Знамя Победы», который был открыт 30 апреля 2022 года в поселке Идрица Себежского округа. Автор композиции — российский скульптор-монументалист и архитектор Денис Стритович.
Региональные омбудсмены минутой молчания почтили память участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, а также всех мирных граждан, кто погиб от рук немецко-фашистских захватчиков на оккупированных территориях Советского Союза в годы этой войны.
История Знамени Победы, рассказал коллегам Дмитрий Шахов, связана с Псковской землей не случайно. В годы Великой Отечественной войны крупный железнодорожный узел Идрица был освобожден от немецко-фашистских захватчиков в полдень 12 июля 1944 года в ходе кровопролитных боев. После этого восемь дивизий получили наименование «Идрицкая». 25 июля 1944 года новость о присвоении наименования застала 150-ю мотострелковую дивизию во время боев в Латвии. В ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года военнослужащие этого соединения Красной Армии водрузили штурмовое знамя на крыше Рейхстага в Берлине, что означало полный разгром врага.
Знамя Победы является официальным символом Победы советского народа и его вооруженных сил над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и государственной реликвией России. По инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова 30 апреля внесено в список региональных памятных дат, обратил внимание коллег Дмитрий Шахов.
После официального визита многие региональные уполномоченные по правам человека дали свою оценку реализации и обеспечения прав граждан на историческую память и действий, которые предпринимают органы власти Псковской области по защите исторической памяти.
«В целом поездка была информативна и познавательна. Мы впервые на нашем Корсовете обсуждали конституционные права граждан, связанные с исторической памятью и защитой исторической правды о событиях Великой Отечественной войны. Ранее даже на всероссийском совете такие темы не обсуждались, но, видимо, пришло время. За такую инициативу и заседание в Пскове отдельное спасибо нашему коллеге Дмитрию Шахову. Вся программа на Псковской земле была интересна и полезна для нас, особенно опыт органов власти Псковской области по сохранению и защите исторической памяти и правды. Мы были восхищены новейшим мемориалом, посвященным «Знамени Победы», созданным по инициативе псковского губернатора Михаила Ведерникова», — отметили Владимир Никитин и Михаил Шилов.
Уполномоченный по правам человека Вологодской области Владимир Матвеев так прокомментировал подготовку и трехдневную работу Координационного Совета:
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