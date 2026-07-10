Великолукский городской суд разрешил спор, возникший из-за бытовки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Между участниками спора был заключен договор, по которому одна сторона обязалась построить, доставить и смонтировать бытовку в срок до августа 2025 года, а другая сторона - оплатить стоимость работ в размере 220 000 рублей.

Заказчик произвёл частичную оплату в размере 120 000 рублей. Оставшуюся сумму за выполненную работу – 100 000 рублей заказчик не доплатил. Исполнитель обратился в суд с требованием взыскать с заказчика оставшуюся часть долга и проценты за пользование чужими денежными средствами.

В тоже время сам исполнитель нарушил установленные сроки, передав готовый объект только в сентябре 2025 года. Кроме того, заказчик самостоятельно оплатил услуги по доставке бытовки на свой земельный участок в размере 15 000 рублей.

В связи с этим заказчик обратился в суд со встречным иском, требуя взыскать неустойку за просрочку выполнения работ и убытки за доставку бытовки.

Суд решил взыскать с заказчика в пользу исполнителя задолженность в размере 100 000 рублей, а также проценты по статье 395 ГК РФ в сумме 10 928 рублей, а также взыскать с исполнителя в пользу заказчика неустойку в размере 145 200 рублей.

В удовлетворении требования заказчика о возмещении убытков за доставку суд отказал, так как стоимость доставки не входила в цену договора между сторонами.

Судебные расходы были распределены между сторонами пропорционально размеру удовлетворённых требований.