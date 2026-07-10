 
Общество

«Крепкая семья»: Чем государство помогает семьям?

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Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Крепкая семья».  Напомним, это проект, в котором мы говорим о семейных отношениях и традициях, о нравственных ориентирах, о доверии и поддержке, о том, как сделать семью крепкой. 

К сожалению, прочность семьи не всегда зависит от отношений между супругами. Зачастую на это влияет уровень доходов, качество жизни и какие-то жизненные обстоятельства, которые ставят семейное счастье под угрозу. В таких ситуациях, как никогда, важна поддержка государства. Сегодня как раз и поговорим о государственной поддержке семей в Псковской области. 

Какие виды государственной поддержки предусмотрены для семей с детьми в 2026 году? На какие виды помощи имеют право малообеспеченные семьи, семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации? Как выстроена работа по поддержке семей участников СВО? Насколько вообще сложен механизм получения помощи, и какие шаги предпринимаются по линии министерства социальной защиты, чтобы максимально упростить для семей этот процесс? На чём еще надо сосредоточиться в плане социальной поддержки семей, кроме многочисленных мер, которые уже существуют? На эти и многие другие вопросы ответит наш сегодняшний гость - министр социальной защиты Псковской области Ольга Евстигнеева. Ведущие – Татьяна Иванова и Артем Татаренко.

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