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Псковичам рассказали, как защититься от «зуда купальщика»

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Жителям Псковской области напомнили о мерах профилактики церкариоза, известного как «зуд купальщика». Об этом сообщили в официальном канале управления Роспотребнадзора по Псковской области в мессенджере МАХ.

В ведомстве пояснили, что после купания в непроточных или слабо проточных водоемах у человека могут появиться зуд, жжение и покраснение кожи. Причиной этого становятся личинки паразитов — церкарии, которые обычно паразитируют на водоплавающих птицах.

Специалисты отмечают, что церкарии ориентируются на липиды кожи птиц и иногда по ошибке прикрепляются к человеку. 

 

Изображение здесь и далее: управление Роспотребнадзора по Псковской области / МАХ

Чтобы снизить риск заражения, специалисты рекомендуют избегать купания на мелководье, особенно в местах скопления уток и других водоплавающих птиц. Кроме того, после выхода из воды следует тщательно вытереть кожу полотенцем и при возможности принять душ.

В Роспотребнадзоре призвали жителей региона соблюдать меры предосторожности при отдыхе на водоемах и внимательно выбирать места для купания.

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