Жительница Дно получила условный срок за хранение найденного наркотика

Дновский районный суд признал жительницу города Дно виновной в незаконном приобретении и хранении наркотического средства в крупном размере. Об этом сообщили в официальном канале судов Псковской области в мессенджере МАХ.

Суд установил, что весной 2026 года женщина обнаружила на одной из проселочных дорог Дновского муниципального округа шарообразный предмет, внутри которого находилось наркотическое средство массой 3,57 грамма.

Она забрала наркотик себе и хранила его до момента личного досмотра. Впоследствии запрещенное вещество было обнаружено и изъято сотрудниками правоохранительных органов.

Подсудимая полностью признала свою вину.

С учетом того, что женщина ранее не была судима, а также принимая во внимание смягчающие обстоятельства, суд назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно с возложением обязанностей на период испытательного срока.