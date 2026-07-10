Псковский облсовпроф присоединился к подготовке марафона «Сила России»

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов принял участие во Всероссийском совещании сторонников Партии «Единая Россия» в режиме видеоконференции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпроф.

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Совещание провела член президиума генерального совета партии, заместитель председателя комитета ГД ФС РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко совместно с заместителем председателя ФНПР Сергеем Некрасовым.

Участники совещания обсудили предстоящие соревнования «Лучшая спортивная трудовая команда России» в рамках Всероссийского спортивного марафона «Сила России» при участии ФНПР.

«Профсоюзы всегда поддерживали и поддерживают массовый спорт в трудовых коллективах. Проведение данного марафона — ещё одно подтверждение этому. Принимаем максимальное участие. Уверен, что лучшие результаты будут у команд трудовых коллективов с профсоюзным участием, где слова «Единство» и «Солидарность» не пустой звук. Работаем», – прокомментировал совещание Игорь Иванов.