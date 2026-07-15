«Собственной персоной»: Борис Елкин о праздновании Дня города Пскова

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Собственной персоной».

Гость студии — глава Пскова Борис Елкин. Сегодня ведущий Константин Калиниченко поговорит с ним о праздничной программе Дня города. Из года в год программа крайне разнообразная и насыщенная. Какой бюджет выделили на праздник в этом году? Какие ограничения будут действовать для жителей города? Планируется ли выступление каких-либо звезд? Будут ли отдельные спортивные мероприятия, посвященные Дню города?

Присоединяйтесь к разговору по телефону прямого эфира: 56-73-72.

Об этом и многом другом — в 13:04. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.