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По «делу Шлосберга*» о дискредитации ВС РФ допросили свидетелей со стороны обвинения

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Заседание по рассмотрению уголовного дела в отношении заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга*, в ходе которого были допрошены свидетели со стороны обвинения, прошло в Псковском городском суде 15 июля. По ходатайству подсудимого и его защитников для подготовки к защите в судебном заседании объявлен перерыв до 16 июля в 14.30, сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: Псковский городской суд

Напомним, Льву Шлосбергу* предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 280.3 УК РФ, пунктом «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ. Политик обвиняется в совершении публичных действий, направленных на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, и публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ.

До этого находился под домашним арестом, в СИЗО его отправили 5 декабря 2025 года. 

Ранее ему было назначено наказание в виде обязательных работ за нарушение требований, накладываемых статусом иноагента. Обжаловать приговор не удалось.

*В соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов, Росфинмониторингом внесен в реестр экстремистов и террористов.

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Пресс-портреты

Шлосберг Лев Маркович *

Шлосберг Лев Маркович *

Член Федерального политического комитета партии «Яблоко».

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