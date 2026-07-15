 
Общество

Елена Косенкова достойна звания почетного гражданина – глава Пскова

0

Заслуженный и почетный работник текстильной и легкой промышленности РФ, генеральный директор ЗАО «Псковская швейная фабрика "Славянка"» Елена Косенкова - достойный кандидат на звание «Почетного гражданина города Пскова». Таким мнением в эфире ПЛН FM (102,6 FM) поделился глава города Борис Елкин.

«У нас так получилось, что четверг - это основной день (празднования Дня города Пскова - ред.) – традиционные возложения будут, будет концерт в Зеленом театре, где будем вручать награду "Почетного гражданина города Пскова". Кандидат у нас – Елена Косенкова. Человек уважаемый. Я знаю, как она болеет за город и его жизнь. Она все время высказывает свои чаяния, когда мы видимся. Недавно мы с Александром Николаевичем Козловским (депутатом Государственной Думы – ред.) ездили на ее предприятие, и мне передали наказы на ее предприятии, не костюмы. Это достойный кандидат. Надеюсь, что депутаты (Псковской городской Думы - ред.) в ближайшую пятницу (на очередной сессии - ред.) поддержат решение, так как человек достойный», – сказал Борис Елкин.

Ранее предложение присвоить звание почетного гражданина Пскова Елене Косенковой поддержали члены комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской Думы. 

Смотрите также

Елену Косенкову предлагают признать Почетным гражданином города Пскова

3

Очередная сессия городской Думы состоится 17 июля. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Косенкова Елена Александровна

Косенкова Елена Александровна

Генеральный директор ЗАО «Псковская швейная фабрика «Славянка»

Елкин Борис Андреевич

Елкин Борис Андреевич

Глава города Пскова

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026