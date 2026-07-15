Елена Косенкова достойна звания почетного гражданина – глава Пскова

Заслуженный и почетный работник текстильной и легкой промышленности РФ, генеральный директор ЗАО «Псковская швейная фабрика "Славянка"» Елена Косенкова - достойный кандидат на звание «Почетного гражданина города Пскова». Таким мнением в эфире ПЛН FM (102,6 FM) поделился глава города Борис Елкин.

«У нас так получилось, что четверг - это основной день (празднования Дня города Пскова - ред.) – традиционные возложения будут, будет концерт в Зеленом театре, где будем вручать награду "Почетного гражданина города Пскова". Кандидат у нас – Елена Косенкова. Человек уважаемый. Я знаю, как она болеет за город и его жизнь. Она все время высказывает свои чаяния, когда мы видимся. Недавно мы с Александром Николаевичем Козловским (депутатом Государственной Думы – ред.) ездили на ее предприятие, и мне передали наказы на ее предприятии, не костюмы. Это достойный кандидат. Надеюсь, что депутаты (Псковской городской Думы - ред.) в ближайшую пятницу (на очередной сессии - ред.) поддержат решение, так как человек достойный», – сказал Борис Елкин.