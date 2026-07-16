Псковичей зовут на форум, где научат защищать информационный суверенитет страны

Псковичей приглашают на всероссийский молодёжный образовательный форум «Территория БезОпасности», где научат защищать информационный суверенитет страны, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив».

Афиша: АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив»

Мероприятие пройдёт с 7 по 11 октября в Ленинградской области, которая во второй раз станет площадкой для проведения форума.

Как рассказали в АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив», 400 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет соберутся на площадке, где они смогут получить знания и навыки, которые помогут противостоять информационным войнам и содействовать защите будущего России. Регистрация на форум открыта на платформе ФГАИС «Молодёжь России».

В 2026 году на форуме будет представлено шесть образовательных площадок. Так, участники направления «Военно-политическая грамотность» научатся понимать взаимосвязи происходящих в мире событий, разбираться в вызовах, стоящих перед культурой, ценностями и обществом.

Молодые историки, студенты исторических факультетов образовательной площадки «Сила в правде» рассмотрят ключевые методики и механизмы противодействия фальсификации истории, антироссийской пропаганды, а также разработают инструкцию для проверки достоверности информации.

Площадка «Цифровая гигиена» обучит современных родителей и специалистов по работе с детьми и молодёжью принципам безопасного взаимодействия детей и подростков с цифровой средой, а также комплексному пониманию термина «цифровая гигиена». Вместе с экспертами участники разработают информационно-методические материалы по теме безопасного потребления информации детьми и подростками в интернет-пространстве.

Актуальные проекты в сфере безопасности и профилактики разработают участники направления «Код безопасности». Ключевой тематикой, объединяющей все инициативы, станет комплексная профилактика негативных явлений в молодёжной среде.

Направление «Современные медиа» будет посвящено вопросам безопасности цифровой информационной среды и роли медиаспециалистов в её формировании. Участники обсудят, как создание социальных сценариев в медиа влияет на информационную повестку. Вместе с экспертным сообществом они рассмотрят такие вопросы, как нарративы и паттерны современных социальных сценариев, безопасность в медиа на примере ведущих мировых «фабрик мысли», разберутся в вопросе этики и ценностей медиаспециалиста и журналиста будущего.

Специальная площадка «Дети о Героях» для детей героев СВО будет направлена на развитие лидерских и организаторских способностей современной молодёжи, молодёжи исторических территорий в возрасте от 14 до 17 лет с целью активного вовлечения их в социально полезную деятельность и проекты.

Итогом работы форума станет разработка шести продуктов, направленных на решение актуальных государственных задач в области безопасности и профилактики.

Событие пройдёт в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Организатором форума выступает комитет по молодёжной политике Ленинградской области и филиал Центра патриотического воспитания — Круглогодичный молодёжный центр «Безопасность и профилактика» — проект от Росмолодёжь. Программными партнёрами события станут ФГБУ «Роспатриотцентр», «Движение Первых» и «Мастерская новых медиа».