На отсутствие магазина и отключения электричества пожаловались депутату Госдумы жители пустошкинской деревни

В рамках региональной недели депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский вместе с главой Пустошкинского округа Юрием Кравцовым встретился с жителями деревни Копылок. Как сообщил депутат в своем канале в мессенджере Мах, к разговору также присоединилась социальный координатор себежского отделения филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области Дарья Козьякова.

Фотографии: Александр Козловский / Мах

Как отмечает Александр Козловский, Копылок — это пример деревни, где жители активно занимаются развитием своей территории. Большую работу здесь ведёт ТОС «Копылок». Благодаря инициативе местных жителей отремонтирован сельский Дом культуры, благоустраиваются памятные места, создаются новые общественные пространства и проводятся мероприятия, которые объединяют людей. Руководит ТОСом Любовь Дубина.

Сейчас активисты ТОС готовятся к проведению фестиваля «Место силы», который реализуется при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Делегация приехала как раз во время репетиции второго мероприятия в рамках проекта.

На фестивальной площадке жители уже проделали значительный объём работы. Завершили изготовление столов, установили большой стол на площадке «Средневековая кухня», доработали столы в шатрах, смастерили семь лавочек, а также расчистили территорию от мешающих кустарников и поросли в зоне стрелецкого лагеря, оформили задние части шатров мастеров и покрасили возведённые ограждения.

«За этими изменениями стоит большой труд активистов ТОС «Копылок» и всех неравнодушных жителей. Люди вкладывают в родную деревню свои силы, время и душу, сохраняют местные традиции и создают условия для привлечения гостей», — комментирует Александр Козловский.

Во время встречи депутат обсудил с местными жителями насущные проблемы. Александр Козловский отмечает, что деревне очень нужен стационарный магазин. Автолавки приезжают, но ассортимент в них ограничен, поэтому за многими необходимыми продуктами и товарами людям приходится добираться до Пустошки.

Ещё один острый вопрос — частые отключения электроэнергии. После сильного ветра и непогоды деревья падают на провода, происходят аварии. Юрий Кравцов отметил, что все имеющиеся силы направлены на решение проблемы, однако возможности служб ограничены. Необходимо продолжать системную работу с энергетиками.

Жители также подняли вопрос ремонта улицы Лазарева в Пустошке. Здесь необходимо действовать комплексно: сначала заменить изношенный водопровод и только затем приступать к обновлению дорожного покрытия.

Проблема ветхих коммунальных сетей характерна не только для Пустошки — с ней сталкиваются муниципалитеты по всей стране. Депутаты Государственной Думы прорабатывают вопрос создания федеральной программы, которая позволит одновременно обновлять инженерные коммуникации и благоустраивать территории.

«Реализация такой инициативы потребует серьёзного финансового обеспечения и взвешенного подхода к возможностям бюджета. Тем не менее надеемся, что эту работу удастся довести до конкретного механизма поддержки регионов и муниципалитетов», — комментирует Александр Козловский.

Отдельно местные жители поговорили в депутатом Госдумы РФ о выделении делянок для заготовки древесины. Нередко участки находятся далеко от хозяйств жителей, что создаёт дополнительные расходы и трудности.