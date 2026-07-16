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На всемирной конференции по ИИ в Шанхае покажут российские разработки

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Представители Альянса в сфере ИИ, эксперты Сбера, Института AIRI и группы компаний ЦРТ примут участие в девятой международной конференции World AI Conference (WAIC) в Шанхае. Ключевым мероприятием станет сессия под эгидой конференции по искусственному интеллекту AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта»), которая ежегодно проходит в Москве, сообщили Псковской Ленте Новостей в Сбере. 

17 июля состоится церемония открытия WAIC и пройдет главный форум на высоком уровне по теме глобального регулирования в сфере искусственного интеллекта (Global AI Governance). 18 июля состоится сессия AI Journey «Создавая следующее поколение ИИ». В программе — выступления российских и международных экспертов и учёных о будущем бизнеса в эпоху генеративного искусственного интеллекта, презентации передовых научных исследований и панельная дискуссия об управлении ИИ. 

Откроет сессию своим выступлением на тему «Следующая ступень трансформации с технологиями генеративного ИИ: автономный бизнес» старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев. Андрей расскажет о стратегии Сбера по созданию собственного технологического стека и переходу к автономности, а также о развитии экономики «от агента к агенту» (A2A). Продолжит сессию Кирилл Меньшов, старший вице-президент – руководитель блока «Технологии» Сбербанка. В своем докладе он расскажет о руководстве AI-Disrupt PDLC — уникального подхода к разработке ПО с учетом ИИ. Также с докладами выступят ведущие международные и российские учёные. В частности, Сюань Ло (Xuan Luo), со-основатель и операционный директор YuanShi, представит исследование From Large Models to Intelligent Teams: Exploring AI Infrastructure in the Era of MultiAgent Systems, а профессор Школы компьютерных наук Университета Фудань Цю Сипэн (Qiu Xipeng) выступит с докладом на тему MOSS Multimodal Models: A New Paradigm for Human-AI Interaction. 

Для гостей выставки будет работать интерактивный стенд Russian Connected AI Hub, где гости мероприятия смогут познакомиться с российскими ИИ-решениями для человека, бизнеса и государства:

  • Антропоморфный робот Грин на базе модели Green-VLA, который адаптируется под широкий круг промышленных задач: производство, логистику, торговлю и медицину.

  • Флагманская модель GigaChat 3.5 Ultra, которая точнее решает математические задачи, проводит финансовые расчеты, анализирует контракты, а также может автономно написать и выполнить код.

  • Cadrille — решение для создания 3D-моделей деталей по сканам и фотографиям и сервис для генерации 3D-моделей по текстовому описанию или изображению Kandinsky 3D.

  • GigaNetwork — доверенная платформа, на которой ИИ-агенты разных компаний проводят тендеры, договариваются об условиях и сопровождают сделки с банковскими гарантиями, что сокращает транзакционные издержки и ускоряет бизнес-процессы. Человек при этом задаёт цели, определяет полномочия агента и контролирует результат.

  • AI-Disrupt PDLC — руководство по трансформации жизненного цикла разработки программного обеспечения в эпоху искусственного интеллекта. Новый подход — не просто добавить ИИ-инструменты в существующие процессы, а полностью перестроить весь цикл вокруг намерения человека, а не вокруг кода.

  • VoiceKey.Agent — платформа мультимодальной биометрической аутентификации, разработанная группой компаний ЦРТ — партнёром Сбера.

  • Smart Tracker FRS от группы ЦРТ — интеллектуальная система идентификации на базе лицевой биометрии.

Также на стенде будут представлены научные статьи по актуальным направлениям развития искусственного интеллекта и можно будет протестировать умные устройства Сбер.

«Участие в WAIC — это возможность сверить часы с глобальным технологическим сообществом. Сегодня искусственный интеллект перестает быть просто инструментом, он становится ядром агентной экономики. Наша общая задача не только продемонстрировать всему миру передовые российские технологии в области генеративного ИИ, разработанные членами Альянса в сфере ИИ, но и найти новые точки синергии. Опыт прошлого года показал, что прямое общение российских исследователей и бизнеса с своими международными коллегами на площадке конференции даёт значимый практический результат как с точки зрения совершенствования ИИ-продуктов, так и инициировании кросс-страновых научных исследований и кооперации. Как итог –  команда Сбера и всех членов Альянса помогает развитию технологий на глобальном уровне и в этом году, конференцию посетит расширенная делегация ведущих российских представителей науки, бизнеса и государства», - сказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. 
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