VK рекомендовал пользователям перейти на другой домен

VK рекомендует пользователям перейти на домен .ru с .com.
В компании поясняют, что это лишь смена домена, а сервис, дизайн и приложения остаются прежними.
Так, чтобы пользователю проверить, каким доменом он пользуется, нужно посмотреть на адресную строку браузера - начало ссылки должно начинаться с vk.ru.
Ранее в четверг приложения VK, «Макс» и «Одноклассники» исчезли из Google Play. В VK отметили, что установленные сервисы работают в обычном режиме без ограничений, пишет РИА Новости.
В понедельник ЕС официально ввел санкции против российской компании VK, а также в отношении компании «Коммуникационная платформа», которую в ЕС называют юрлицом платформы «Макс».
В начале июня глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, что Apple без объяснения причин исключила «Макс» из своего магазина приложений, ограничив доступ к нему более 20 миллионам пользователей. Позже из App Store пропали все сервисы VK.