Опрос ПЛН-ТВ: Ситуация с топливом — кто виноват и что делать?

Тема нового уличного опроса ПЛН-ТВ посвящена тому, кто виноват в «топливном кризисе». На сегодняшний день известно, что с 15 июля всем отпускают в руки по 30 литров бензина. На некоторых заправках исчезли раздражающие технологические перерывы. Власти ищут новых поставщиков некоторых марок бензина, в частности 95-го. Наша съемочная группа отправилась на заправку, чтобы спросить псковичей, что они думают по этой теме.

С результатами аналогичного опроса на сайте ПЛН можно ознакомиться по ссылке ниже.