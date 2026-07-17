Более 4 млн рублей намайнили неизвестные в Невельском районе, незаконно подключившись к электросетям

Неустановленные лица не санкционировано подключились к электрическим сетям Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Невельском районе с целью добычи криптовалюты (майнинга). Сумма ущерба филиала ПАО составила более четырёх миллионов, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Видео предоставлено пресс-службой УФСБ России по Псковской области

По материалам УФСБ России по Псковской области и МО МВД России «Невельский» следственным отделом МО МВД России «Невельский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершённая в особо крупном размере).

Установлено, что к электрическим сетям Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в Невельском районе было осуществлено несанкционированное подключение. Таким образом неустановленными лицами осуществлялась добыча криптовалюты (майнинг). Сумма ущерба Псковскому филиалу ПАО «Россети Северо-Запад» составила более четырёх миллионов рублей.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Расследование уголовного дела продолжается.