Псковичку задержали росгвардейцы за кражу из магазина

Росгвардейцы задержали женщину за кражу из магазина в Пскове 16 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сигнал о сработавшей кнопке тревожной сигнализации в магазине на улице Яна Фабрициуса около 18 часов. Росгвардейцы оперативно направились в торговый центр.

Прибыв на место, они задержали псковичку, которая похитила товаро-материальные ценности из торгового зала.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту кражи.