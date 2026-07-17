Работодатели Псковской области стали на 19% чаще искать сотрудников — опрос

За последний месяц работодатели Псковской области стали на 19% чаще искать сотрудников сразу в нескольких профессиональных отраслях. Наиболее заметный рост пришелся на строительство и недвижимость, а также розничную торговлю. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

В июне псковские компании стали чаще искать специалистов в сфере строительства и недвижимости: прирост составил 30% по сравнению с предыдущим месяцем. На втором месте по динамике спроса оказалась розничная торговля: прирост составил 29,4%. На третьем — медицина и фармацевтика (+29,3%).

Также в топ-10 профессиональных сфер по динамике спроса вошли административный персонал (+28%), рабочий персонал (+27%), информационные технологии (+27%), продажи и обслуживание клиентов (+23%), автомобильный бизнес (+21%), домашний и обслуживающий персонал (+16%), транспорт и логистика (+12%).

«Несмотря на сезон отпусков, работодатели не замедляют темпы найма. Рост количества вакансий наблюдается на фоне одинакового количества рабочих дней в мае и июне. Многие компании начинают формировать кадровый резерв заранее, чтобы подойти ко второй половине года без дефицита сотрудников. В Псковской области наиболее заметная динамика наблюдается в сферах строительства и недвижимости, розничной торговли, а также медицины и фармацевтики. Кроме того, растет спрос на рабочий персонал и специалистов по продажам, что говорит о сохранении потребности бизнеса в сотрудниках для решения операционных задач», — комментирует директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

Наиболее высокие зарплаты среди сфер с самым заметным ростом спроса на кадры предлагают административному персоналу — 136,3 тысячи рублей. Работникам транспорта, логистики и перевозок компании готовы платить в среднем 134,1 тысяча рублей, специалистам в сфере строительства и недвижимости и рабочему персоналу — по 115 тысячи рублей, домашнему и обслуживающему персоналу — 113,3 тысячи рублей.

Сотрудникам автомобильного бизнеса работодатели предлагают в среднем 89,8 тысячи рублей, специалистам сферы медицины и фармацевтики — 74,4 тысячи рублей, информационных технологий — 64,6 тысячи рублей, специалистам по продажам и обслуживанию клиентов — 53,7 тысячи рублей, розничной торговли — 47 тысяч рублей.

Исследование проводилось методом анализа опубликованных на платформе вакансии за июнь и май 2026 года.