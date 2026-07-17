Электросварщику «Псковских тепловых сетей» вручат медаль «За заслуги перед Псковом»

Решение о вручении медали «За заслуги перед Псковом» приняли депутаты на заседании Псковской городской Думы 17 июля, передает корреспондент Псковской Ленте Новостей.

Депутаты приняли решение наградить электрогазосварщика «Псковских тепловых сетей» Бориса Усанова за высокие достижения в производственной деятельности, позволившей существенно улучшить качество жизни горожан.

Борис Усанов работает электрогазосварщиком на ПТС с 1992 года и зарекомендовал себя как трудолюбивый и ответственный работник.