Мировая юстиция Псковской области отмечает 25-летие. За четверть века институт мировых судей доказал свою эффективность, став надёжным гарантом защиты прав и свобод граждан, укрепления правосудия, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере Мах.

Сегодня в области действуют 43 судебных участка, обеспечивая защиту законности и прав граждан и организаций, решение споров и восстановление справедливости в жизни людей. Ежегодно только мировыми судьями рассматривается более 120 тысяч дел.