ПРЕМЬЕРА: Программа «Зеркала»: как соцсети и СМИ реагируют на главные события недели

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) премьерный выпуск программы «Зеркала».

Ведущие берут главную тему недели и смотрят на нее через «зеркала» общественного мнения. Основной темой выпуска станет реакция СМИ и общественности на «топливный кризис» — от стихийных чатов до официальных публикаций. Что пишут в городских пабликах и районных чатах? Как люди самоорганизуются в мессенджерах? Какие мемы и обсуждения заполонили ленту? Как медиа освещают ситуацию? Анализируют ли причины или просто транслируют официальные заявления? А также в студии обсудят, о чем молчат журналисты.