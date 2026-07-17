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В Пскове прошёл масштабный рейд по проверке перевозки детей

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Масштабный рейд по проверке соблюдения правил перевозки детей провели в Пскове. Мероприятие организовали сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, управления Госавтоинспекции Псковской области, Военной автомобильной инспекции и представители «Всероссийского общества автомобилистов», сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении МВД России по региону.

Фото: УМВД России по Псковской области

Инспекторы дорожного движения особое внимание уделили использованию детских удерживающих устройств. Они останавливались с проверками как у водителей, так и у пешеходов, вручали тематические памятки и желали всем безопасных дорог. Полицейские также проводили профилактические беседы о важности соблюдения правил дорожного движения для сохранения жизни и здоровья детей и других участников дорожного движения. Участники рейда раздавали тематические открытки.

С 26 июля 2025 года в правила дорожного движения внесли изменения, касающиеся использования детских удерживающих устройств. Эти изменения прописаны в постановлении правительства Российской Федерации от 16 июля 2025 года № 1071. С 9 января 2026 года увеличили штрафы за нарушения при перевозке детей.

Теперь под термином «удерживающее устройство» понимают сертифицированное автокресло или бустер, отвечающие стандартам технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Дети до 12 лет должны находиться в сертифицированных детских удерживающих устройствах. Дети до 6 лет должны находиться в автолюльках или специальных креслах на заднем сидении. Дети от 7 до 12 лет могут сидеть на заднем сидении, пристегнутые ремнем безопасности. На переднем сидении детей допускают перевозить только с использованием соответствующего удерживающего устройства.

За нарушение правил предусмотрены штрафы: для водителя — пять тысяч рублей, для должностных лиц — 50 тысяч рублей, для юридических лиц — 200 тысяч рублей. Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости строго соблюдать правила перевозки детей для обеспечения их безопасности и предотвращения дорожно-транспортных происшествий.

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