Беспилотную опасность отменили в Псковской области

Отбой беспилотной опасности в Псковской области, сообщили в РСЧС по Псковской области.

«При обнаружении обломков не приближайтесь к ним и сообщите по телефону 112. Возможны ограничения интернета и мобильной связи», — напомнили в РСЧС.