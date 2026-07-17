Игорь Савицкий: Елена Косенкова прославила Псков на всю страну

Заслуженный и почетный работник текстильной и легкой промышленности РФ, генеральный директор ЗАО «Псковская швейная фабрика «Славянка» Елена Косенкова прославила Псков на всю страну. Таким мнением поделился в эфире ПЛН FM (102,6 FM) экс-депутат Псковского областного Собрания, псковский промышленник и общественный деятель, директор холдинга «NPN» Игорь Савицкий, поздравляя Елену Косенкову с присвоением звания «Почетный гражданин города Пскова».
Напомним, сегодня в рамках 50-й сессии Псковской городской Думы Елене Косенковой присвоили звание «Почетный гражданин города Пскова».
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