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Игорь Савицкий: Елена Косенкова прославила Псков на всю страну

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Заслуженный и почетный работник текстильной и легкой промышленности РФ, генеральный директор ЗАО «Псковская швейная фабрика «Славянка» Елена Косенкова прославила Псков на всю страну. Таким мнением поделился в эфире ПЛН FM (102,6 FM) экс-депутат Псковского областного Собрания, псковский промышленник и общественный деятель, директор холдинга «NPN» Игорь Савицкий, поздравляя Елену Косенкову с присвоением звания «Почетный гражданин города Пскова».

«Мы Елену Александровну поздравляем. Это действительно заслуженный человек, который очень много сделал для экономики города Пскова, создал много рабочих мест, прославил наш город. Люди специально приезжали в Псков, чтобы заказать себе костюмы, даже из Государственной Думы и из Совета Федерации», – сказал Игорь Савицкий.

Напомним, сегодня в рамках 50-й сессии Псковской городской Думы Елене Косенковой присвоили звание «Почетный гражданин города Пскова».

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Пресс-портреты

Савицкий Игорь Николаевич

Савицкий Игорь Николаевич

Генеральный директор холдинга NPN

Косенкова Елена Александровна

Косенкова Елена Александровна

Генеральный директор ЗАО «Псковская швейная фабрика «Славянка»

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