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Игорь Савицкий: Псков для меня очень много значит

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Экс-депутат Псковской Гордумы и Псковского областного Собрания, промышленник и общественный деятель, директор холдинга «NPN» Игорь Савицкий, имея возможность эмигрировать в другие страны, принял решение остаться в Пскове, так как город для него очень много значит.

«По разным причинам мне много приходилось бывать за рубежом. Я возвращался оттуда, как из немецкого плена. Мне очень важна среда, когда есть родственники, мой двор, где я вырос, деревня. Для меня это важно. Когда едешь по городу, видишь много знакомых, заходишь в магазин и со многими людьми здороваешься, для меня это тоже очень важно», – сказал Игорь Савицкий.

Он рассказал о том, что ему тяжело было находиться в Германии несколько месяцев, так как там абсолютно другая среда.

«Так получилось, что я должен был быть четыре месяца в Германии. Я чуть не умер от одиночества. Не потому что дома кого-то не было, а потому что там чужая среда, другой язык, не с кем поговорить, обменяться мнениями. Эмиграция – это дело тяжелое. Псков для меня много значит. Я к месту очень сильно привязан. Возможности купить дом за рубежом были и сейчас есть, но это не для меня. Есть люди интернациональные. Они ищут, где им лучше. Это тип людей такой, они языки знают и могут наладить связи. А мне нужен Псков», – заключил Игорь Савицкий.

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