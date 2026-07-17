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Александр Козловский посетил псковские предприятия «Севкабель» и «СКТ-Сервис»

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Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», куратор регионального отделения Союза машиностроителей России Александр Козловский посетил псковские предприятия «Севкабель» и «СКТ-Сервис», которые регулярно поддерживают профориентационную акцию реготделения СоюзМаш «Неделя без турникетов» и знакомят школьников и студентов со своей работой, вместе с депутатом Законодательного Собрания региона Алексеем Севастьяновым в рамках работы в Комитете Госдумы по промышленности и торговле ознакомились с производством псковских предприятий. Об этом сообщил Александр Козловский в своем канале в мессенджере Мах.

Фотографии: Александр Козловский / Мах

«Для меня такие встречи – это возможность не только увидеть, как сегодня работают наши промышленные предприятия, но и услышать напрямую руководителей и трудовые коллективы, понять, с какими вопросами они сталкиваются и какая поддержка необходима на федеральном уровне. На предприятии «Севкабель», которое возглавляет Алексей Сохраннов, познакомились с современным производством кабельно-проводниковой продукции», — комментирует Александр Козловский.

Сегодня предприятие выпускает более 35 тысяч наименований продукции для нефтегазовой, энергетической, электротехнической, атомной, пищевой промышленности, машиностроения и судостроения.

Александр Козловский отдельно отметил историю предприятия. Производство было перенесено из Санкт-Петербурга в Псков, за несколько лет полностью восстановлены производственные корпуса, а в 2024 году завод был запущен. Сегодня здесь работают около 600 человек. Это новые рабочие места, серьезные налоговые поступления в бюджет Пскова и Псковской области, а также пример того, как развивается отечественная промышленность.

На предприятии «СКТ-Сервис», директором которого является Сергей Птушкин, познакомились с производством продукции для нефтегазовой и других отраслей. За последние три года коллектив предприятия вырос с четырех до 200 сотрудников – впечатляющий показатель развития. Несмотря на непростую ситуацию на рынке и высокую конкуренцию, в том числе с китайскими производителями, предприятия продолжают инвестировать в развитие. Общий объем вложений уже превысил пять миллиардов рублей. Здесь осваивают новые виды продукции, работают собственное конструкторское бюро и учебный центр, а многие технологические решения, оборудование и программное обеспечение создаются своими силами.

«Это именно тот путь, который обеспечивает технологический суверенитет нашей страны», — отмечает Александр Козловский.

Во время встречи с руководителями предприятий подробно обсудили вопросы реализации Постановления Правительства №719, которое определяет критерии отечественного производства. Эти предложения будут проработаны в Комитете Государственной Думы по промышленности и торговле совместно с профильными министерствами и экспертным сообществом.

 

Отдельную часть встречи депутаты посвятили общению с коллективами предприятий. Люди поднимали не только производственные, но и жизненные вопросы: ремонт подвесного моста через реку Пскову, состояние дороги от деревни Усадище до деревни Баглицы в Псковском округе, организацию безопасного перехода через железную дорогу и другие темы. Отдельно Александр Козловский поблагодарил руководителей предприятий Алексея Сохраннова и Сергея Птушкина, а также коллективы за открытый разговор.

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Пресс-портреты

Севастьянов Алексей Анатольевич

Севастьянов Алексей Анатольевич

Депутат Псковского областного Собрания.

Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

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