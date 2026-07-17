 
Общество

Подготовку к празднованию 99-летия Псковского округа обсудили в Тямше

1

Подготовку к празднованию 99-й годовщины образования Псковского муниципального округа обсудили в Тямше. Об этом сообщила глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова в своем канале в мессенджере МАХ.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / МАХ

Праздничные мероприятия состоятся 1 августа и пройдут сразу на трех площадках — в Доме культуры, Мамином парке и на территории Тямшанской гимназии.

По словам Натальи Федоровой, в Мамином парке организуют несколько тематических зон. На площадке «Ветеранское подворье» представят традиционный народный быт, кухню и культуру, а для детей подготовят интерактивную программу с ростовыми куклами, конкурсами и развлечениями, организованными активистами «Движения Первых». Дополнительные площадки разместят и на территории Тямшанской гимназии.

«Афиша и логистика праздника дорабатываются, представим вам ее в ближайшее время», — отметила глава округа.

 

В ходе рабочей поездки также обсудили вопросы благоустройства территории, включая покос травы, уборку мусора, подготовку площадок для проведения мероприятий и организацию парковки транспорта.

Кроме того, Наталья Федорова провела прием жителей территориального отдела «Тямша» и удостоверила несколько нотариальных доверенностей в рамках полномочий главы муниципального образования. По ее словам, такая возможность особенно удобна для пожилых людей, которым не требуется ехать в Псков для оформления документов.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026