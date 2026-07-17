Подготовку к празднованию 99-летия Псковского округа обсудили в Тямше

Подготовку к празднованию 99-й годовщины образования Псковского муниципального округа обсудили в Тямше. Об этом сообщила глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова в своем канале в мессенджере МАХ.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / МАХ

Праздничные мероприятия состоятся 1 августа и пройдут сразу на трех площадках — в Доме культуры, Мамином парке и на территории Тямшанской гимназии.

По словам Натальи Федоровой, в Мамином парке организуют несколько тематических зон. На площадке «Ветеранское подворье» представят традиционный народный быт, кухню и культуру, а для детей подготовят интерактивную программу с ростовыми куклами, конкурсами и развлечениями, организованными активистами «Движения Первых». Дополнительные площадки разместят и на территории Тямшанской гимназии.

«Афиша и логистика праздника дорабатываются, представим вам ее в ближайшее время», — отметила глава округа.

В ходе рабочей поездки также обсудили вопросы благоустройства территории, включая покос травы, уборку мусора, подготовку площадок для проведения мероприятий и организацию парковки транспорта.

Кроме того, Наталья Федорова провела прием жителей территориального отдела «Тямша» и удостоверила несколько нотариальных доверенностей в рамках полномочий главы муниципального образования. По ее словам, такая возможность особенно удобна для пожилых людей, которым не требуется ехать в Псков для оформления документов.