Чемпионат города по ловле донной удочкой проходит в Пскове

В Пскове на берегу реки Великой проходит чемпионат города по ловле рыбы донной удочкой. Соревнования стартовали 18 июля и завершатся 19 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Константин Красильников

В состязаниях участвуют рыболовы из Пскова и районов Псковской области. Победители будут определены в двух номинациях — в личном и командном зачётах.

Регламент соревнований:

18 июля (суббота):

7:30 — регистрация участников;

8:00 — окончание регистрации, жеребьёвка;

9:00 — торжественное открытие;

9:30 — 1‑й сигнал: вход в секторы, начало подготовки, проверка прикормки;

11:00 — 2‑й сигнал: старт (начало ловли);

15:55 — 3‑й сигнал: пять минут до финиша;

16:00 — 4‑й сигнал: финиш, взвешивание, подведение итогов первого тура;

17:00 — жеребьёвка зон второго тура.

19 июля (воскресенье):

7:00 — сбор участников;

7:30 — жеребьёвка секторов второго тура;

8:30 — 1‑й сигнал: вход в секторы, начало подготовки;

10:00 — 2‑й сигнал: старт (начало ловли);

14:55 — 3‑й сигнал: пять минут до финиша;

15:00 — 4‑й сигнал: финиш, взвешивание, подведение итогов;

16:00 — награждение победителей, закрытие соревнований.

Призеры получат кубки, грамоты и медали Федерации рыболовного спорта, а также ценные призы от спонсоров и рыболовные снасти.