Чемпионат города по ловле донной удочкой проходит в Пскове

В Пскове на берегу реки Великой проходит чемпионат города по ловле рыбы донной удочкой. Соревнования стартовали 18 июля и завершатся 19 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: Константин Красильников
В состязаниях участвуют рыболовы из Пскова и районов Псковской области. Победители будут определены в двух номинациях — в личном и командном зачётах.
Регламент соревнований:
18 июля (суббота):
- 7:30 — регистрация участников;
- 8:00 — окончание регистрации, жеребьёвка;
- 9:00 — торжественное открытие;
- 9:30 — 1‑й сигнал: вход в секторы, начало подготовки, проверка прикормки;
- 11:00 — 2‑й сигнал: старт (начало ловли);
- 15:55 — 3‑й сигнал: пять минут до финиша;
- 16:00 — 4‑й сигнал: финиш, взвешивание, подведение итогов первого тура;
- 17:00 — жеребьёвка зон второго тура.
19 июля (воскресенье):
- 7:00 — сбор участников;
- 7:30 — жеребьёвка секторов второго тура;
- 8:30 — 1‑й сигнал: вход в секторы, начало подготовки;
- 10:00 — 2‑й сигнал: старт (начало ловли);
- 14:55 — 3‑й сигнал: пять минут до финиша;
- 15:00 — 4‑й сигнал: финиш, взвешивание, подведение итогов;
- 16:00 — награждение победителей, закрытие соревнований.
Призеры получат кубки, грамоты и медали Федерации рыболовного спорта, а также ценные призы от спонсоров и рыболовные снасти.