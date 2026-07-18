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Чемпионат города по ловле донной удочкой проходит в Пскове

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В Пскове на берегу реки Великой проходит чемпионат города по ловле рыбы донной удочкой. Соревнования стартовали 18 июля и завершатся 19 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Константин Красильников

В состязаниях участвуют рыболовы из Пскова и районов Псковской области. Победители будут определены в двух номинациях — в личном и командном зачётах.

Регламент соревнований:

18 июля (суббота):

  • 7:30 — регистрация участников;
  • 8:00 — окончание регистрации, жеребьёвка;
  • 9:00 — торжественное открытие;
  • 9:30 — 1‑й сигнал: вход в секторы, начало подготовки, проверка прикормки;
  • 11:00 — 2‑й сигнал: старт (начало ловли);
  • 15:55 — 3‑й сигнал: пять минут до финиша;
  • 16:00 — 4‑й сигнал: финиш, взвешивание, подведение итогов первого тура;
  • 17:00 — жеребьёвка зон второго тура.

19 июля (воскресенье):

  • 7:00 — сбор участников;
  • 7:30 — жеребьёвка секторов второго тура;
  • 8:30 — 1‑й сигнал: вход в секторы, начало подготовки;
  • 10:00 — 2‑й сигнал: старт (начало ловли);
  • 14:55 — 3‑й сигнал: пять минут до финиша;
  • 15:00 — 4‑й сигнал: финиш, взвешивание, подведение итогов;
  • 16:00 — награждение победителей, закрытие соревнований.
 

Призеры получат кубки, грамоты и медали Федерации рыболовного спорта, а также ценные призы от спонсоров и рыболовные снасти.

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