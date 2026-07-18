Юрист предупредил о мошеннической схеме с оплатой долгов за электричество

Выявлена новая мошенническая схема с долгами с оплатой за электроэнергию с вредоносной ссылкой, сообщил заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед, руководитель проекта «Не дай себя обмануть» Иван Соловьев.

«Выявлена новая мошенническая схема. В мессенджере приходит сообщение из частного подменного номера с префиксом 916 якобы от имени некого центра расчетов MЭС. В сообщении говорится о начислении штрафа за несвоевременную оплату за электроэнергию, а также рекомендуется ознакомиться с текущим состоянием счета и информацией по начислению по ссылке», - сказал Соловьев.

По его словам, по факту ссылка вредоносная и ведет к взлому аккаунта, пишет РИА Новости. Затем через какое то время начнутся звонки украинских мошенников от имени якобы правоохранителей, где они будут склонять жертву к преступным действиям, добавил он.