Роспотребнадзор рассказал, как правильно покупать продукты на рынке

Приобретая продукцию на рынке, необходимо обращать внимание на чистоту торгового места и внешний вид товаров, сообщили в Роспотребнадзоре.

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«При посещении рынков обращайте внимание на чистоту торгового места, внешний вид продавца, а также на наличие документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность товаров. Особое внимание стоит уделить внешнему виду продуктов: они не должны иметь признаков порчи, неприятного запаха», - говорится в сообщении.

Следует избегать приобретения скоропортящихся продуктов, таких как молочной и мясной гастрономии, рыбы, кондитерских изделий с кремом, а также готовых кулинарных изделий в местах несанкционированной торговли, где отсутствуют холодильное оборудование и надлежащие санитарные условия, отметили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре добавили, что перед покупкой овощей и фруктов в местах рыночной торговли необходимо внимательно осмотреть их на предмет отсутствия признаков гнили, плесени или повреждений кожуры. Кроме этого, продукты должны соответствовать правилам товарного соседства, исключающим хранение сырых продуктов совместно с готовыми к употреблению, пишет РИА Новости.

«Помните, что покупка продуктов «с рук» в неустановленных местах несет высокий риск заражения острыми кишечными инфекциями и пищевыми отравлениями, поэтому для минимизации угроз здоровью следует отдавать предпочтение магазинам и торговым точкам, обеспечивающим контроль качества реализуемых товаров и соблюдающим все гигиенические нормы», - заключили в Роспотребнадзоре.