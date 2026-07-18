Памятные мероприятия прошли в Острове ко Дню города

У памятного знака 146-й стрелковой дивизии, в рамках празднования Дня города, состоялось мероприятие, посвящённое 82-й годовщине освобождения города Острова и Островского района от немецко-фашистских захватчиков, сообщил в Мах глава Островского муниципального округа Дмитрий Быстров.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Мах

В нём приняли участие жители Островского округа, ветераны и почетные граждане, депутаты областного и районного Собраний депутатов, сотрудники администрации, военнослужащие Островского гарнизона, волонтёры и местные активисты.

В своем обращении к собравшимся глава округа подчеркнул важную роль воинов, которые освобождали наш город и район, а также всех тех, кто ковал Победу на фронте и в тылу.

«Воины 146-й стрелковой дивизии навсегда вписали свои имена в историю нашего района. Мы вспоминаем Героя Советского Союза Тараса Степановича Рымара, командиров полков этой дивизии — Клименко, Волченко, Трегубова, и комдива Сергея Исаевича Карапетяна, всех, кто освобождал Остров и нашу Родину от фашизма. Помнить их подвиг — важно, а передавать информацию об этом из поколения в поколение — необходимо, ведь именно на таких примерах и должна расти современная молодёжь!» - подчеркнул Дмитрий Быстров.

Также он поблагодарил членов молодёжных организаций за активное участие в патриотических мероприятиях, за что самых активных ребят поощрили наградами - грамотами администрации Островского МО, а учащегося школы № 7 Данилу Гусева — нагрудным знаком «Юнармейская доблесть» III степени.

К поздравлениям островичей присоединились и другие почётные гости мероприятия. Перед присутствующими выступили помощник губернатора Псковской области, участник СВО Михаил Каратыш, сын воина-освободителя Острова Николая Карпова, доктор политических наук, генерал-лейтенант Александр Карпов, внук освободителя города Острова, доктор медицинских наук Игорь Карапетян и настоятель Свято-Троицкого собора отец Роман, который провел заупокойную литию по воинам, погибшим на поле брани.

В завершение митинга состоялось возложение цветов к памятнику воинам-освободителям.

«Никто не забыт. Ничто не забыто», - заключил Дмитрий Быстров.