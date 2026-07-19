Аналитик раскрыла, какие продукты рекордно подешевели в июне

В июне 2026 года отдельные продукты показали рекордное снижение цены, рассказала старший аналитик инвесткомпании «Риком-Траст» Валерия Попова.

Так, куриные яйца потеряли за месяц 9,6% прежней стоимости — это рекордный показатель.

«Падение обусловлено сочетанием сезонных и отраслевых факторов. В летний период наблюдается естественный рост яйценоскости кур, что увеличивает предложение, а спрос традиционно снижается», — пояснила она.

Также подешевели сладкий перец (3,5%), бананы (3,1%), чеснок (2,8%), помидоры и грибы (1,6%). Причина - сезонный урожай и улучшение логистики. Сливочное масло подешевело на 1,4% из-за роста производства молока в 2025 году. Подешевели некоторые виды сыров, мяса и рыбы, пишет агентство Прайм.

«В годовом выражении плодоовощная продукция упала на 4,88%, сливочное масло — на 8,54%, крупы — на 2,1%. Это связано с ростом отечественного производства, усилением конкуренции и рекордным урожаем», заключила Попова.