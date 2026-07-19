Стали известны самые популярные направления в вузах в 2026 году

Самыми востребованными направлениями подготовки в российских высших учебных заведениях стали экономика, финансы и менеджмент, информационные и компьютерные технологии, а также медицина. Это стало известно из результатов социологического исследования Президентской академии РАНХиГС.

«В тройке самых популярных направлений подготовки вузов — экономика, финансы, менеджмент; информационные и компьютерные технологии, связь; медицина», — отмечается в исследовании.

Согласно данным экспертов, о выборе высшего образования чаще всего заявляют родители девочек, учеников, имеющих отличные оценки, и учащихся школ с углубленным изучением отдельных предметов. Основным мотивом для получения вузовского диплома респонденты назвали желание найти высокооплачиваемую работу после завершения обучения, пишет ТАСС.