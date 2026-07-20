Международный день Луны отмечают сегодня

Ежегодно 20 июля отмечается Международный день Луны, установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 76/76 в декабре 2021 года в дополнение к другим памятным космическим дням – 4 октября (запуск первого спутника Земли Советским Союзом) и 12 апреля (первый полет человека в космос).

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Дата для праздника выбрана в честь годовщины первой высадки человека на Луну в 1969 году в рамках лунной миссии «Аполлон-11» и в целях содействия международному сотрудничеству в устойчивом исследовании Луны, в освоении космоса и в использовании космического пространства в мирных целях, а также – как напоминание о вкладе ученых, инженеров, астронавтов и других специалистов, благодаря усилиям которых стало возможно это событие.

Инициатива проведения Дня Луны идет из США, где впервые тематические мероприятия прошли в 1971 году, когда американский президент Ричард Никсон объявил 20 июля Национальным днем высадки на Луну в честь годовщины исторической космической миссии. В последующие годы эта дата отмечалась лишь энтузиастами астрономии и космоса. В ходе 64-й сессии комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях, которая проходила в августе-сентябре 2021 года, энтузиастами была подана заявка на учреждение Международного дня Луны. В итоге, Генеральная Ассамблея ООН поддержала это предложение, и дата была установлена.

Луна – единственный естественный спутник Земли, второй по яркости объект на земном небосводе после Солнца. Среднее расстояние между центрами Земли и Луны – 384467 км. По наиболее популярной версии, Луна появилась немного позже Земли – около 4,5 миллиардов лет назад, сформировавшись из осколков, оставшихся после «Гигантского столкновения» Земли и планеты Тейи, схожей по размерам с Марсом. На сегодняшний день Луна является единственным внеземным астрономическим объектом, на котором побывал человек.

Веками люди смотрели в небо, размышляя о происхождении и тайнах Луны. С древнейших времен она служила не только навигационным ориентиром, но и вдохновляла культурное и духовное развитие человечества. Художники изображали ее на холстах, поэты воспели в стихах, философы и ученые пытались разгадать ее тайны. Луна служила символом мистики и романтизма, воплощением того, что непостижимо и вечно.

Благодаря изобретению первых телескопов, стало возможно наземное изучение земного спутника. С появлением и развитием космической деятельности Луна стала целью полетов на нее людей, которые позволили человеку ступить на другие космические тела во Вселенной.

Всего за более чем 60 лет свои аппараты к Луне запускали СССР/Россия, США, страны Европы, Япония, Китай, Индия и Израиль, и с начала космической эры было совершено более 77 успешных лунных миссий. Поскольку усилия по исследованию Луны продолжаются и сегодня, эта дата будет служить не только напоминанием об успехах прошлого, но и ежегодным свидетельством будущих начинаний.

Поскольку достижения в отношении космического пространства добавили новое измерение в существовании человека и открыли новые возможности для увеличения его познаний и улучшения его жизни, поэтому ООН поставила своей задачей использовать уникальные возможности, которые сулит освоение космического пространства, на благо всего человечества, пишет Calend.ru. Еще в декабре 1958 года Генеральная Ассамблея приняла первую в истории резолюцию о вопросе об использовании космического пространства в мирных целях, а в 1967 году вступила в силу «Великая хартия космического пространства» – Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела.

Сегодня управление по вопросам космического пространства, входящее в структуру ООН, отвечает за содействие международному сотрудничеству в области использования космического пространства в мирных целях.

Кстати, День Луны важен не только для специалистов космической отрасли и тех, кто интересуется астрологией и астрономией. Луна играет большую роль в жизни народов Земли. Положение Луны, ее влияние на Землю и землян широко обсуждаются и исследуются сегодня. Лунный календарь, в основе которого лежит период смены фаз Луны, играет важную роль в жизни ряда народов, а кто-то без «оглядки» на лунный календарь не представляет свою обыденную жизнь.

Первое международное празднование Дня Луны в 2022 году прошло под девизом «Координация и устойчивость исследования Луны». Тематические мероприятия прошли в разных странах. С тех пор традиции праздника включают: просмотр документальных фильмов и чтение книг о Луне, проектах её освоения, наблюдение за луной, тематические мероприятия в планетариях и космоцентрах. А можно просто посмотреть в это день или ночь на Луну, ведь это так романтично.