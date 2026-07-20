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Продажи водки в июне снизились почти на шесть процентов

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Продажи водки в России в июне снизились на 5,8% в годовом выражении, спрос на другой крепкий алкоголь также падает, следует из имеющихся в распоряжении данных участников алкогольного рынка.

Изображение сгенерировано ИИ

Согласно информации, в июне сильнее всего просели продажи бренди - на 8,9%, до 1,05 миллиона декалитров. Также заметно сократился спрос на настойки - в начале лета было продано всего 559,3 тысячи декалитров против 602,2 тысячи годом ранее.

Продажи водки снизились в июне на 5,8%, составив 5,9 миллиона декалитров. Продажи виски в июне составили 829,3 тысячи декалитров, сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,8%.

«Это может быть связано с общим снижением градуса потребления», - объяснил РИА Новости президент компании-производителя и дистрибьютора алкогольной продукции Ladoga Вениамин Грабар.

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