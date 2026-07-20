 
Общество

Косметолог предупредила об опасных бьюти-трендах из соцсетей, которые не стоит повторять

0

Некоторые бьюти-тренды из соцсетей не только бесполезны, но и опасны, рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог «Олимп Клиник» Анастасия Зданевич.

Barbie tox — введение ботулотоксина в трапециевидную мышцу. Миф заключается в том, что процедура меняет осанку, делает шею длиннее и тоньше. Реальность: это имеет четкие показания и противопоказания, диагностика и лечение спазмов — прерогатива невролога, а не косметолога.

«Неправильные техники и дозы ведут к слабости в плечах, нарушению движений, невозможности удерживать голову. "Разбалансировка" мышц шеи вызывает головные боли и новые зажимы. Длина шеи не изменится, а при избытке подкожного жира может увеличиться "вдовий горбик"», — объяснила косметолог.

Точка лабутена — расслабление мышц стопы для уменьшения боли при ходьбе на каблуках. Но боль возникает из-за сдавливания нервов и костей, а не только мышечного спазма. Расслабление мышц не уменьшает давление и может нарушить амортизацию. В классической практике препараты в стопах используют для коррекции гипергидроза. При отсутствии спазма дополнительное расслабление мышц ведет к слабости подошвенного сгибания — тяжело подниматься по лестнице.

Авторские коктейли — смешивание препаратов без доказательной базы.

«Термин "коктейли" больше подходит бармену, а не врачу. Медицина и косметология — не бар на пляже», — предупреждает Анастасия Зданевич. Осложнения: гранулемы, хронические воспаления, рубцовые деформации. Пациенты часто не могут назвать введенные препараты, так как авторы не разглашают состав.

Коррекция носа препаратами — филлеры и липолитики не могут сузить нос, они лишь маскируют асимметрию. Уменьшить хрящевую или костную ткань можно только ринопластикой. Введение препаратов без регистрационного удостоверения всегда связано с риском осложнений, пишет «Газета.Ru».

«Barbie и ее внешность — нереалистично. Такие процедуры не повлияют на внешний вид большинства людей», — резюмировала Анастасия Зданевич. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026