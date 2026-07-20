Госдума рассмотрит проект о новых правилах подписания кредитных договоров

Госдума на этой неделе планирует рассмотреть законопроект об обязанности банков информировать граждан о подписании от их имени кредитных договоров, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Председатель Госдумы отметил, что в уведомлении должны быть указаны: индивидуальные условия; процентная ставка; сумма займа; срок возврата; а также информация о возможности отказаться от получения кредита, если его сумма выше 50 тысяч рублей.
По словам Володина, проектом также предусмотрено, что оповещение будет производиться через контактные данные заемщика или «Госуслуги» незамедлительно - в течение 15 минут.
Володин со ссылкой на данные ЦБ отметил, что в 2024 году объем кредитного мошенничества в 23 крупнейших российских банках составил 12,8 млрд рублей, а в 2025 году он сократился на 40%, пишет РИА Новости.
Он добавил, что опасность оформления мошенниками займа на человека без его ведома сохраняется.