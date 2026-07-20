Назван средний возраст рождения первого ребенка в России

Средний возраст, в котором женщины в России рожают первого ребенка, составляет около 30 лет, при этом в Европе аналогичный показатель составляет 34 года, сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Сегодня женщина в Европе рожает впервые в 34 года, а у нас где-то в 30 лет», - сказал Онищенко.

Академик добавил, что такая ситуация обоснована современными условиями жизни: женщины все чаще хотят до рождения ребенка получить образование, утвердиться в профессии и бизнесе, пишет РИА Новости.