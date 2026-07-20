Псковский омбудсмен принял участие в торжестве к 85-летию подвига Арнольда Мери

Торжественное памятное мероприятие, посвящённое 85-й годовщине бессмертного подвига Героя Советского Союза Арнольда Мери, состоялось 17 июля в поселке Полоное Порховского муниципального округа, сообщили на сайте уполномоченного по правам человека в Псковской области.

Фотографии уполномоченного по правам человека в Псковской области

Торжественное мероприятие началось под гимн России, потом ведущие зачитали данные из архивных документов о событиях 1941 года, когда бойцы 22-го территориального Эстонского корпуса под руководством заместителя политрука радиороты 415-го отдельного батальона связи Арнольда Мери организовали оборону штаба корпуса от немецкого десанта и сорвали наступательные планы фашистов.

За проявленное мужество и героизм в этом бою Арнольду Мери указом президиума Верховного Совета СССР было присвоено в августе 1941 года звание Героя Советского Союза. Арнольд Мери стал первым эстонцем, кто был удостоен такого звания в СССР.

Выступивший на мероприятии глава Порховского муниципального округа Юрий Семенов напомнил историю детства и юности, а также особо отметил верность военной присяге эстонца по национальности, имевшего немецкие корни, которую он дал при поступлении на службу в Красную Армию. Этот человек беззаветно любил и был предан своей Родине – Советскому Союзу, в котором он прожил-то перед войной только год.

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов напомнил об истории формирования и первых боях с гитлеровскими захватчиками 22-го Эстонского корпуса, почти половина которого встала на сторону фашистской Германии в первые дни войны, а лучшая часть – на защиту Родины от нацизма и проявила себя достойно, защищая не только эстонскую землю, но и Псковскую область, и Порховский район, где они вели ожесточенные бои с немецко-фашистскими войсками, превосходящими их как по военной слаженности и опыту боевых сражений, так и по военной технике.

«Благодаря подвигу, в том числе и Арнольда Мери, планам фашистов не удалось состояться, они как смогли задержали гитлеровцев, срывая реализацию фашистского блицкрига. В одни из самых трудных дней обороны Москвы, когда гитлеровские войска стояли у стен столицы, именно тогда, 20 октября 1941 года, о подвиге Арнольда Мери написала столичная газета «Вечерняя Москва», чтобы на его примере показать, что у советских людей есть не только стойкость и мужество, но и умение бить врага, побеждать его», — сказал Дмитрий Шахов.

Вот строчки из газетной публикации: «То, что совершил этот молодой эстонец, является образцом народного героизма, удивительного самообладания и мужества, безграничной преданности родной советской стране. Героизм русских, белорусов, украинцев, грузин, армян, евреев, латышей, эстонцев, литовцев и всех других братских народностей могучей советской державы — вот та сила, о которую разобьются в конце концов орды врага. Чем труднее испытания, тем выше наш героизм! Ни техника врага, ни танковые его дивизии, ни миномёты, ни зверства его, ни террор, дьявольский, чудовищный террор вернувшихся в историю гуннов не сломят героического сопротивления народа. Героический дух нашей армии растёт и крепнет с каждым днём вместе с мощью техники, чтобы в конце концов взять верх, отбросить и разгромить безумствующего врага. Подвиг Арнольда Мери — это подвиг народного героя, сражающегося за Советский Союз, за его честь и славу».

«Отдавая дань памяти и глубокого уважения подвигу воинов Красной Армии, мы должны всегда помнить, что именно благодаря им и труженикам тыла они смогли победить «непобедимую» армию гитлеровской Германии и её сателлитов, разгромить нацизм в Европе, который планировал не только ликвидировать Советский Союз как государство, но и уничтожить практически всё славянское население страны, а также иные народности. Великая Отечественная война для советских людей — это была борьба за физическое выживание нации от тотального уничтожения. Тем самым наши деды и прадеды обеспечили нам бесценное право на жизнь. Именно благодаря всем тем, кто в мае 45-го года принёс победу над гитлеровской Германией, кто отдал жизнь за эту победу, мы должны быть благодарны, что сегодня живём в нашей родной стране, разговариваем на своём родном языке, и мы должны помнить об их подвиге вечно!» — комментируют уполномоченный по правам человека в Псковской области.

В качестве исторической реликвии для музейной экспозиции Дмитрий Шахов передал главе округа газету «Вечерняя Москва» от 20 октября 1941 года, в которой рассказывается о подвиге Арнольда Мери. «Я лично встречался с Арнольдом Мери, он сказал достаточно важные и правильные слова: «Когда 22 июня 1941 года у эстонских граждан был выбор либо воевать за гитлеровскую Германию, либо за Советский Союз, я выбрал Советский Союз, потому что эта страна входила в антигитлеровскую коалицию, и именно этот выбор определил на всю жизнь мою дальнейшую судьбу. И я ни о чём не жалею...»

Атташе представительства МИД России в Пскове Марк Плотников зачитал приветственное обращение официального представителя МИД России Марии Захаровой, посвящённое памятной дате. Вот строки из него: «…Арнольд Константинович ушёл, как и подобает герою, непобеждённым. Россия хранит память о нём. Наши коллеги, российские дипломаты, возлагают цветы к его могиле. Да, сегодня в Эстонии потомки проигравших мстят победившим. Но историю, как и вердикт Нюрнбергского трибунала, не переписать. Правда на нашей стороне. Будем помнить Арнольда Мери, его подвиг во имя мирной жизни русских и эстонцев…»

Историк, краевед, председатель Совета ветеранов Полонской волости Лидия Ащеулова в подробностях рассказала, как шёл бой в Порховском районе в 1941 году по воспоминаниям Арнольда Мери. Учащиеся Полонской школы, которой присвоено имя героя, прочли стихи о войне. Была объявлена минута молчания в память об участниках Великой Отечественной войны.

Почётные гости и жители Порховского округа возложили цветы к памятнику погибших бойцов 22-го территориального Эстонского корпуса. По окончании торжественного мероприятия все участники сфотографировались на память о таком событии.