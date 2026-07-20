 
Общество

Жителей Псковской области обманули фиктивные менеджеры отелей

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Мошенники представлялись менеджерами отелей и баз отдыха, сообщая о якобы прекращении бронирования номеров. В результате этих и других уловок жители Псковской области лишились в общей сложности более трех миллионов рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по области.

Также мошенники предлагали перевести сбережения на «безопасные» счета, организовать дополнительный заработок в Сети или принять участие в конкурсе с розыгрышем телефона. В результате лишились в общей сложности более трех миллионов рублей жители Пскова, Великих Лук, Псковского, Локнянского и Себежского муниципальных округов.

«Если незнакомцы торопят вас, не дают времени подумать и требуют срочно перевести деньги — это явный признак мошенничества. Не сообщайте личные данные и реквизиты банковских карт. О подозрительных звонках и сообщениях незамедлительно сообщайте в полицию и банк», — напоминают в полиции.
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