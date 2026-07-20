Мемориал в псковском урочище Лочкино закончат ремонтировать к осени

Глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова вместе с депутатом муниципального Собрания Андреем Ключко посетила урочище Лочкино, где подрядчик продолжает работы по капитальному ремонту мемориала, который был открыт в 1987 году. Об этом пишет Наталья Федорова в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«Ежегодно муниципалитет проводит работы по содержанию и косметическому ремонту мемориала. Но время берет своё, настало время капитальных работ», - пишет глава округа.

По её словам, в это место, начиная с 1955 года, начали перезахоранивать бойцов Красной Армии, погибших в окрестностях в 1943-44 годах, из одиночных и небольших братских захоронений. К настоящему времени доподлинно известно, что здесь упокоены останки 1100 советских воинов, имена 600 из них выбиты на 14 мемориальных плитах. Сюда приезжают их близкие – дети, внуки, правнуки, практически ежегодно из списков пропавших без вести, при помощи архивов, восстанавливаются имена солдат и офицеров.

Подрядчик выполняет работы по подготовке территории строительства, восстановлению памятника, ремонту лестничного схода, устройству декоративного покрытия по контуру мемориала и пешеходной дорожки, озеленению и установке МАФов. Уже осенью мемориал должен предстать в обновленном виде.

Также в селе Середка осмотрели центральный сквер: в минувшем году его благоустройство было выполнено в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» и благодаря активности местного ТОСа. Как пишет Наталья Федорова, в настоящее время сквер радует жителей и гостей села.