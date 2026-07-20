 
Общество

Мемориал в псковском урочище Лочкино закончат ремонтировать к осени

0

Глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова вместе с депутатом муниципального Собрания Андреем Ключко посетила урочище Лочкино, где подрядчик продолжает работы по капитальному ремонту мемориала, который был открыт в 1987 году. Об этом пишет Наталья Федорова в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«Ежегодно муниципалитет проводит работы по содержанию и косметическому ремонту мемориала. Но время берет своё, настало время капитальных работ», - пишет глава округа.

По её словам, в это место, начиная с 1955 года, начали перезахоранивать бойцов Красной Армии, погибших в окрестностях в 1943-44 годах, из одиночных и небольших братских захоронений. К настоящему времени доподлинно известно, что здесь упокоены останки 1100 советских воинов, имена 600 из них выбиты на 14 мемориальных плитах. Сюда приезжают их близкие – дети, внуки, правнуки, практически ежегодно из списков пропавших без вести, при помощи архивов, восстанавливаются имена солдат и офицеров.

 

Подрядчик выполняет работы по подготовке территории строительства, восстановлению памятника, ремонту лестничного схода, устройству декоративного покрытия по контуру мемориала и пешеходной дорожки, озеленению и установке МАФов. Уже осенью мемориал должен предстать в обновленном виде.

Также в селе Середка осмотрели центральный сквер: в минувшем году его благоустройство было выполнено в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» и благодаря активности местного ТОСа. Как пишет Наталья Федорова, в настоящее время сквер радует жителей и гостей села.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Федорова Наталья Анатольевна

Федорова Наталья Анатольевна

Глава Псковского муниципального округа.

Ключко Андрей Васильевич

Ключко Андрей Васильевич

Депутат Псковского муниципального округа первого созыва, участник СВО, ветеран боевых действий, сотрудник Псковского регионального отделения Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин»

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026