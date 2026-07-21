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«Гайд-парк»: Андрей Козлов об итогах работы VII созыва Заксобрания и развитии АПК

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Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Гайд-парк». Гость студии — председатель комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию Законодательного Собрания Псковской области, парламентарий по округу №12 Андрей Козлов. Ведущая Любовь Кузнецова обсудит с ним итоги работы VII созыва Заксобрания и развитие агропромышленного комплекса региона. 

Андрей Козлов поделился своим мнением о «топливном кризисе»: какие были первопричины, как дальше будет развиваться ситуация. Гость студии расскажет и о реализации Народной программы партии «Единая Россия», а также о списании Псковской области госдолга, проблемах ЖКХ и дефиците топлива для сельского хозяйства.

Об этом и не только — в 12:04. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.

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Козлов Андрей Григорьевич

Козлов Андрей Григорьевич

Депутат Псковского областного Собрания 7-го созыва

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Псковская Лента Новостей (ПЛН)

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