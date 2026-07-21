 
Общество

Врач назвала самые безопасные ягоды

0

Самыми безопасными ягодами являются жимолость и черная смородина - они редко вызывают аллергию, рассказала главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.

Изображение сгенерировано ИИ

«Самые безопасные, на мой взгляд, это жимолость и черная смородина. Их действительно можно есть "от души", но не больше 1-1,5 стакана в день. Эти ягоды редко вызывают аллергические реакции, имеют низкую калорийность», - сказала Ольга Ямилова.

По ее словам, если после ягоды появляются изжога и неприятные ощущения в желудке, необходимо прекратить ее употребление. При возникновении аллергической реакции нужно принять антигистаминные препараты, обратиться к врачу и исключить данный вид ягод из своего рациона, пишет РИА Новости.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026