Врач назвала самые безопасные ягоды

Самыми безопасными ягодами являются жимолость и черная смородина - они редко вызывают аллергию, рассказала главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.

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«Самые безопасные, на мой взгляд, это жимолость и черная смородина. Их действительно можно есть "от души", но не больше 1-1,5 стакана в день. Эти ягоды редко вызывают аллергические реакции, имеют низкую калорийность», - сказала Ольга Ямилова.

По ее словам, если после ягоды появляются изжога и неприятные ощущения в желудке, необходимо прекратить ее употребление. При возникновении аллергической реакции нужно принять антигистаминные препараты, обратиться к врачу и исключить данный вид ягод из своего рациона, пишет РИА Новости.