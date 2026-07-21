21% работающих псковичей не решаются просить прибавки к зарплате – опрос 

21% работающих псковичей не решаются просить прибавки к зарплате. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения. Опрос проводили 26 июня — 15 июля 2026 года.

Лишь 4% псковичей считают, что их текущая зарплата полностью соответствует квалификации, и не претендуют на большее. 29% уже инициировали переговоры об увеличении оклада, еще 30% готовятся просить повышения в ближайшее время. А вот 21% признались, что, несмотря на уверенность в своей недооцененности, просить прибавки не будут.

Нежелание обращаться за прибавкой свойственно не только горожанам, у которых тарифные ставки жестко определены (эту причину назвали 25% опрошенных). 22% респондентов заранее уверены в бесперспективности переговоров («Все равно не повысят»). 15% заявили, что им «проще найти новую работу, чем выпрашивать». 10% называют основным препятствием жадность руководства, а 5% — психологический дискомфорт. 7% не идут к начальству из-за тяжелого финансового положения компании, а еще столько же предпочитают ждать инициативы сверху.

Наиболее решительны в вопросах финансовых переговоров молодежь и те, кто зарабатывает больше. Среди горожан в возрасте до 35 лет уже попросили прибавки 32%, еще 30% планируют в ближайшее время. Обращались к руководству за повышением зарплаты 33% зарабатывающих от 150 тысяч рублей в месяц, и еще 35% вскоре инициируют переговоры.