ВТБ окажет поддержку продавцам Wildberries. Как сообщили Псковской Ленте Новостей, предприниматели могут обратиться в банк за отсрочкой по погашению основного долга и процентов по действующему кредитному соглашению и другими необходимыми мерами.

Банк ВТБ оказывает поддержку клиентам среднего и малого бизнеса, чьи товарные остатки пострадали в результате атак на логистические центры компании Wildberries в Московской и Тамбовской областях. Банк разработал комплекс мер, которые помогут продавцам снизить финансовую нагрузку и сосредоточиться на сохранении своего дела.

Обращения клиентов принимаются через личный кабинет в Интернет‑банке или в офисах ВТБ. Банк в приоритетном порядке рассмотрит все обращения на индивидуальных условиях.