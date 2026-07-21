Иммунная плазма от доноров Великолукского завода «Транснефтемаш» направлена на производство вакцины

Корпоративное донорство на Великолукском заводе «Транснефтемаш» (филиал АО «Транснефть – Верхняя Волга») помогло оперативно закрыть заявки лечебно-профилактических учреждений города Великие Луки и юга Псковской области на кровь и ее компоненты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в филиале.

Фото: служба общественных коммуникаций АО «Транснефть – Верхняя Волга»

В рамках донорских акций, проходивших в летний период, 39 работников завода сдали кровь и ее компоненты. Общий объем заготовленной крови превысил 18 литров.

Часть доноров – те, кто ранее был привит от клещевого энцефалита, – сдали 11 литров иммунной плазмы, которая является сырьем для производства препарата против этого заболевания. Для изготовления лекарства необходимы антитела к вирусу, появляющиеся у человека в результате вакцинации. Каждая порция плазмы после сдачи проходит лабораторную проверку, и только качественное сырье направляется на производство. Готовый препарат используют для экстренной профилактики и лечения клещевого энцефалита как у взрослых, так и у детей.

Руководство Станции переливания крови Псковской области выразило благодарность заводчанам за системную поддержку службы крови и неравнодушие к нуждам здравоохранения региона.