Скорая помощь за неделю 390 раз выезжала в общественные места Псковской области

В едином диспетчерском центре Псковской станции скорой медицинской помощи зарегистрировали 2 930 обращений за минувшую неделю, с 13 по 20 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в лечебном учреждении.

В службу неотложной помощи при поликлинике передали 231 вызов. Для передачи выездным бригадам СМП – 2 303. Среди них на дорожно-транспортные происшествия пришлось 47 вызовов, на пожары - 29.

В общественные места скорую помощь вызывали 390 раз. Скорая помощь детям потребовалась 364 раз.

Статистика по заболеваниям: по ОРВИ бригадам передали 120 вызовов, при остром нарушении мозгового кровообращения медики оказали помощь 79 раз, при остром инфаркте миокарда - 44 раза.

За неделю было 1241 экстренных вызовов, 1436 - неотложных, без угрозы для жизни. Также за неделю произошло 627 безрезультатных вызовов.

Благодарность сотрудникам скорой помощи выразили пять пациентов.