Наличие «мясного клея» в продукции Великолукского мясокомбината не подтвердилось

Наличие микробной трансглютаминазы («мясного клея») в продукции Великолукского мясокомбината не подтвердилось. Лабораторные исследования были выполнены в Федеральном центре охраны здоровья животных, результаты есть в распоряжении Псковской Ленты Новостей.

В СМИ ранее появились сообщения о том, что Роспотребнадзор обнаружил микробную трансглютаминазу в продукции Великолукского мясокомбината, среди которой оказались «Сосиски молочные ГОСТ», а также свиные и говяжьи сардельки.

Мясокомбинат приобрел указанную продукцию в розничной торговой сети и инициировал проведение независимых лабораторных исследований.

По результатам выдано заключение: «Микробная трансглютаминаза — не обнаружена».